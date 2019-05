Il Torino ha ceduto a titolo definitivo due dei tre attaccanti che aveva ceduto in prestito la scorsa estate: M'Baye Niang è stato acquistato a titolo definitivo dal Rennes per 15 milioni di euro, Adem Ljajic si è invece trasferito al Besiktas per 6,5 milioni. Ora resta da capire se anche il terzo attaccante, ovvero Lucas Boyé, verrà riscattato dalla squadra nella quale ha giocato in prestito quest'anno: l'AEK Atene.



La società greca dovrebbe versare nelle casse del Torino 7,5 milioni per poter acquistare a titolo definitivo l'attaccante argentino. Boyé non rientra più nei piani della società granata e, se l'AEK Atene non lo riscatterà, sarà comunque ceduto in estate.