L'idea del Torino di puntare su Ionut Radu come vice Salvatore Sirigu nella prossima stagione rischia di tramontare sul nascere. Il portiere non sembra infatti interessato alla proposta, anche se la società granata vorrebbe poi promuoverlo a titolare nel prossimo futuro.



Anche l'Inter, società proprietaria del cartellino di Radu, non sembra essere particolarmente interessata a portare avanti la trattativa.