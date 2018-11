Da tempo Frosinone, Parma e Udinese si sono messe sulle tracce di Simone Edera. Le speranze di queste tre squadre di avere in prestito l'attaccante del Torino sono state alimentate dal procuratore del giocatore, Giuseppe Galli.



"Simone adesso deve impegnarsi per mettere in difficoltà il mister allenandosi con il massimo impegno e poi a gennaio ci saranno tre settimane di tempo quindi valuteremo e se ci fosse altrove un’opportunità che gli possa far veramente bene, nel senso che possa giocare con maggiore continuità, allora vedremo che cosa fare" ha raccontato il procuratore ai microfoni di Torino Granata.