Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto il procuratore di Michel Adopo, Yvan Le Mee, che ha allontanato l'ipotesi di un rinnovo del contratto del centrocampista con il Torino.



"Siamo delusi dallo spazio che la società gli ha concesso, soprattutto perché quando è sceso in campo ha fatto bene. Ci sono offerte per lui e abbiamo tempo per prendere una decisione: aspetteremo la fine, perché non siamo contenti" ha dichiarato l'agente.