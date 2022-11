Negli scorsi giorni Etrit Berisha ha espresso tutto il suo malcontento per il fatto di non trovare spazio nel Torino: il portiere vorrebbe giocare e per questo sta valutando l'ipotesi di un addio a gennaio alla squadra granata.



A tal proposito nei prossimi giorni è previsto un colloquio tra il dt granata Davide Vagnati e il procuratore dell'estremo difensore albanese: l'obiettivo è decidere il futuro di Berisha e capire se il caso possa al momento rientrare e l'eventuale cessione essere rimandata all'estate o se invece le strade del Torino e del portiere dovranno separarsi a gennai.