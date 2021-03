Tra i calciatori ceduti dal Torino nel mercato di gennaio c'è Simone Edera, che si è trasferito in prestito alla Reggina. Del passaggio dell'attaccante a titolo temporaneo alla formazione calabrese ne ha parlato il suo procuratore, Beppe Galli, ai microfoni si seriebnews.com:



"Aveva bisogno di giocare, a prescindere dalla categoria. Simone è sempre stato una promessa, ma ha giocato poco. La Reggina è stata una scelta azzeccata, ma è ancora presto per parlare di una riconferma. A fine anno vedremo cosa succede: qui ha trovato un allenatore e una società che credono in lui. Il suo unico pensiero, adesso, deve essere quello di chiudere al meglio il campionato".