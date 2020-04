In Belgio il campionato di calcio è già finito ed è quindi già arrivata alla conclusione la stagione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere di proprietà del Torino era infatti in prestito allo Standard Liegi, anche se ha visto pochissime volte il campo. La società belga avrebbe la possibilità di esercitare la clausola per il riscatto del cartellino del giocatore (fissato a 3,5 milioni di euro) ma non lo farà.



Milinkovic-Savic tornerà quindi al Torino ma il suo procuratore è già al lavoro per cercare una nuova squadra all'estremo difensore.