Lucas Verissmo nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino, la conferma è arrivata anche dall'agente del difensore brasiliano, Marcos Ribeiro: "Era tutto fatto, avevamo già accettato l'offerta. Lucas ha perso il suo affare con il Torino, e ora voglio vedere chi soddisferà le richieste del Santos, che ha perso molto“.



L'agente del difensore ha anche svelato quali sarebbero state le cifre dell'operazione Verissimo al Torino. "Dei 10 milioni, ne avremmo ottenuti noi 1,5, e 8,5 il Santos. L’affare è sfumato. E in più non c’è mai possibilità di avere una riunione con Peres, rimanda sempre. Ogni settimana dice di avere qualcosa. Il tempo passa, e la finestra di calciomercato si chiude presto".