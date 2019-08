Ora che, per differenti motivi, gli obiettivi Diego Laxalt, Mario Rui e Mohamed Fares sono sfumati, per rinforzare la propria fascia sinistra il Torino ha messo nel mirino Federico Dimarco dell'Inter. Il calciatore nerazzurro non è però il solo giocatore seguito in quel ruolo: se la trattativa con il club nerazzurro per l'esterno non dovesse andare a buon fine, la società granata virerebbe con decisione su ​Thomas Ouwejan dell'AZ Alkmaar.



Il Torino ha già raccolto la disponibilità da parte del calciatore olandese di trasferirsi sotto la Mole ma, prima di accelerare con decisione la trattativa, il presidente Urbano Cairo vuole capire come si svilupperà la trattativa con l'Inter.