31 marzo 1992: in vantaggio grazie a un gol di Casagrande, il Torino perde 2-1 la semifinale d'andata in Coppa Uefa sul campo del Real Madrid, che ribalta il risultato con Hagi e Hierro.







Al ritorno i granata vincono 2-0 (autorete di Rocha e Fusi) e si qualificano alla finale, poi persa contro l'Ajax per i gol in trasferta: 2-2 a Torino con doppietta di Casagrande e 0-0 ad Amsterdam, dove l'allenatore Mondonico alzò la sedia per protestare con l'arbitro per un rigore non fischiato.