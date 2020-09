A meno di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il Torino non ha ancora risolto la questione trequartista. Lucas Torreira è l'obiettivo numero uno ma i costi dell'operazione sono particolarmente elevati, l'alternativa resta Fausto Vera.



Ora è arrivata un'importante apertura da parte del presidente dell'Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, per la cessione del regista: ​“Ci chiamano dall’Europa per Vera. Dobbiamo vendere, ma c’è tempo fino al 5 ottobre e lo prendiamo con calma".