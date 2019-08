Dopo aver chiuso con il Milan la trattativa per Diego Laxalt (arrivato in prestito oneroso a 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni) difficilmente il Torino riuscirà a ripetere la stessa operazione per Hakan Calhanoglu.



Il centrocampista turco piace ai dirigenti granata ma il prezzo del suo cartellino è stato considerato eccessivo dal presidente Urbano Cairo: il Torino è infatti disposto ad acquistare Calhanoglu soltanto con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto da esercitare nella prossima stagione. Una formula che non sembra però convincere i rossoneri.