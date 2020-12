Stanislav Lobotka è il regista che Davide Vagnati ha individuato per rinforzare il centrocampo del Torino: portare lo slovacco alla corte di Marco Giampaolo non sarà però affatto semplice.



Il Napoli, infatti, al momento non sembra propenso a lasciar partire il centrocampista, nonostante non sia un titolatissimo della squadra di Rino Gattuso. Per il dt del Torino no sarà poi semplice neanche convincere lo stesso Lobotka ad accettare l'offerta della squadra granata, che al momento si trova all'ultimo posto in classifica.