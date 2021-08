Il Torino ha trovato l'accordo con il Leicester City per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Dennis Praet: a breve verrà ufficializzato il suo acquisto. Il belga è un calciatore molto duttile, che può giocare sia come centrocampista che come trequartista nel 3-4-2-1, il suo arrivo non esclude però quello di Junior Messias, che da tempo è cercato con insistenza dalla società granata.



Nel pomeriggio è infatti previsto un nuovo incontro tra i dirigenti del Torino e quelli del Crotone per cercare un accordo per il passaggio sotto la Mole del trequartista.