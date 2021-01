Il Torino ha praticamente chiuso l'affare Antonio Sanabria: ieri pomeriggio è stato trovato l'accordo per l'acquisto dell'attaccante paraguaiano che, in serata, ha anche già raggiunto l'Italia. L'arrivo della punta dal Real Betis libera Federico Bonazzoli.



Il numero 26 in questa prima parte di stagione non ha convinto e per questo farà ritorno alla Sampdoria, squadra dalla quale era arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Bonazzoli è finito nel mirino del Crotone ed è proprio in Calabria che si trasferirà per giocare la seconda parte di stagione.