Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha portato a termine l'acquisto del difensore classe 2000 Wilfried Stephane Singo dal Denguele D'Odienne. L'arrivo del centrale ivoriano certifica che quest'oggi la squadra granata non proverà a chiudere per il difensore serbo Svetozar Markovic dello Partizan Belgrado.



Ogni squadra di serie A può infatti acquistare a stagione un massimo di due calciatori extracomunitari provenienti da sqaudre straniere: oltre a Singo, il Torino in questa stagione ha anche acquistato Bremer dall'Atletico Mineiro. Per questo per gli eventuali arrivi di Markovic ma anche di Roberto Pereyra dal Watford se ne riparlerà la prossima estate.