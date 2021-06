La Roma non è l'unica squadra interessata ad Andrea Belotti. Sulle tracce dell'attaccante del Torino c'è anche l'Arsenal, che già in passato aveva provato ad acquistarlo il centravanti ma non aveva mai presentato un'offerta che potesse convincere Urbano Cairo a cederlo.



Ora l'Arsnal è tornata a muoversi per Belotti e sta cercando di superare il club giallorosso. Per lasciar partire il Gallo il presidente del Torino chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro: al momento però non è ancora arrivata un'offerta di questa portata.