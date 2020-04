Per la prima volta il 4 maggio non ci sarà a Superga nessuna celebrazione in memoria del Grande Torino. Dopo l'incidente aereo del 1949, ogni anno calciatori e tifosi granata si sono ritrovati sul colle per ricordare i giocatori del Grande Torino, ma anche i tecnici, i giornalisti e i membri dell'equipaggio, periti nell'incidente. Quest'anno invece le celebrazioni non ci saranno, come ha spiegato l'assessore allo sport del Piemonte, Fabrizio Ricca, al Corriere Torino.



“Non ci sarà nessuna celebrazione il 4 maggio. Non si possono fare assembramenti, questo divieto rimarrà anche nella fase due. E quindi, come non si farà nulla per la Festa del lavoratori il primo maggio, non faremo nulla nemmeno il 4. Al massimo, si potrà mettere a punto una celebrazione simbolica in tre, quattro persone. In ogni caso non compete alla Regione organizzare: per onorare il Grande Torino, siamo disponibili a partecipare a una commemorazione online",