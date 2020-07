Alejandro Berenguer è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino al termine della prossima stagione. Tra le squadra che lo stanno seguendo con grande attenzione c'è l'Athletic Bilbao, che per tradizione ha in squadra solamente calciatori nei nei Paesi Baschi (proprio come Berenguer, che è originario di Pamplona).



A frenare la trattava sono però le richieste economiche del Torino per l'esterno: richieste ritenute troppo alte dal club spagnolo che per questo motivo sta valutando anche altre alternative.