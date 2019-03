Sono sette i calciatori del Torino che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Due quelli selezionati dal ct Azzurro Roberto Mancini per le partite di qualificazione al prossimo Europeo contro la Finlandia e il Liechtenstein: il portiere Salvatore Sirigu e il difensore Armando Izzo. Uno invece andrà in Under 21: Vittorio Parigini.



La Nigeria ha poi convocato il terzino Ola Aina, la Serbia il centrocampista Sasa Lukic, il Venezuela il mediano Tomas Rincon e la Moldavia il centravanti Vitalie Damascan.