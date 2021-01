Kamil Glik, difensore del Benevento, è pronto alla sfida da ex contro il Torino. Queste le sue parole al Corriere di Torino: "Se affermassi che è una partita come le altre direi una bugia. Sarà strano giocare contro i granata. Sono parecchio emozionato, in questi giorni mi stanno passando nella mente tanti ricordi. Sono arrivato che il Toro era pieno di problemi e l'ho lasciato al termine di un ciclo importantissimo, che ha fatto crescere la società a 360 gradi. I momenti appaganti sono stati molti: penso alle promozioni in A, a quella cavalcata in Europa League conclusa con lo Zenit per l'annullamento di un mio gol a causa di un fuorigioco di due millimetri, ai tanti derby giocati. Quello vinto, certo, ma anche quelli persi: con la Juve ce la siamo sempre giocata alla pari. Su tutto, comunque, spicca la lettura dei nomi del Grande Torino a Superga al fianco di Don Aldo Rabino, che ricordo con piacere".