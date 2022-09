Poco prima di Torino-Sassuolo si è fermato a causa di un problema muscolare Mergim Vojvoda. Il terzino si è sottoposto quest'oggi a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di modesta entità del bicipite femorale destro che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione del Kosovo.



Difficile che il terzino possa essere in campo contro il Napoli, alla ripresa del campionato, più probabile vederlo in campo nella partita successiva contro l'Empoli.