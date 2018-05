Contro il Genoa ha fatto il suo esordio in serie A Vanja Milinkovic-Savic, il giovane portiere del Torino fratello del più celebre Sergj Milinkovic-Savic della Lazio. Fino a ieri il numero 32 granata aveva trovato spazio solamente in Coppa Italia (dove si era messo in luce anche per la traversa colpita contro il Carpi direttamente su calcio di punizione), nell'ultima giornata di campionato Walter Mazzarri ha però voluto regalargli la gioia dell'esordio da titolare.



Il debutto di Milinkovic-Savic non è stato però particolarmente esaltante: soprattutto nelle uscite aeree il portiere è apparso insicuro. Il Torino crede però nelle sue qualità e, per questo, a fine stagione potrebbe cederlo in prestito ad una squadra dove possa giocare titolare.