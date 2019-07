Come riporta il Corriere dello Sport, l’accesso all’Europa League potrebbe essere la sliding door del mercato del Torino. I granata infatti potrebbero dare l’assalto definitivo a Simone Verdi. Per l'attaccante classe 1992, il Napoli non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro. Sul giocatore è forte anche l'interesse della Sampdoria.