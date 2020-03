Simone Verdi è stato uno dei giocatori che, fino a questo momento, ha più deluso nella stagione del Torino. L'esterno d'attacco era arrivato sotto la Mole con le speranza di riuscire anche a riconquistare la maglia della nazionale, grazie alla maggiore possibilità di giocare rispetto al Napoli.



Spazio in campo ne ha sempre trovato ma le sue prestazioni non sono mai state all'altezza: con l'Europeo che è stato spostato di un anno, Verdi avrà ora più tempo per riuscire a convincere il ct Roberto Mancini a convocarlo in Nazionale. Ma serviranno partite ben diverse da quelle finora giocate.