In vista dell'inizio del mercato di riparazione, il Torino da alcune settimane ha avviato i contatti con l'Inter per Antonio Candreva. Per il momento però non è ancora stata formulata nessuna offerta ufficiale perché prima, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi vogliano definire il futuro di Alejandro Berenguer.



Candreva, infatti, potrebbe arrivare al Torino solamente in caso di partenza a gennaio di Berenguer. L'esterno basco piace a diversi club spagnoli, in particolare Athletic Club e Betis Siviglia: se l'affare con una di queste due società dovesse concretizzarsi, allora il Torino si fionderà su Candreva.