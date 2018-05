Attilio Lombardo, vice allenatore del Torino ai tempi di Mihajlovic, parla a Tuttosport della stagione granata: "Sono mancati i risultati, anche se tutto sommato eravamo in linea. Non erano contenti con noi, ma non mi pare che il rendimento sia migliorato col successivo allenatore. Non è una questione di rammarico, sappiamo bene che nel nostro lavoro comandano i risultati. Di certo il programma era quello di arrivare all'obiettivo in due anni, e ci è dispiaciuto andare via a gennaio".