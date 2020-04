Per due stagioni, dal 2007 al 2009, Nicola Ventola ha vestito la maglia del Torino collezionando 38 presenze e 7 gol. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex centravanti ha ora parlato del capitano granata Andrea Belotti.



"Il mio possibile erede? Belotti mi ricorda il mio modo di giocare, per fortuna sua fa tanti più gol di me. Lotta, sa tenere palla, attacca la profondità. Mi rivedo in lui" ha dichiarato Ventola.