Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori che il Torino ha seguito la scorsa estate per rinforzare il proprio centrocampo, alla fine però i dirigenti granata decisero di non portare avanti la trattativa per le alte richieste economiche da parte del Milan. Eppure il giocatore continua a piacere in casa Torino.



L'inizio di stagione del centrocampista turco non è certo stato tra i più positivi e il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan e da Milano. I dirigenti granata lo sanno e, per questo, continuano a seguirlo con interesse.