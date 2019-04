Quando nel secondo tempo di Torino-Sampdoria Lorenzo De Silvestri è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il campo zoppicando si è temuto il peggio. Fortunatamente, invece, l'infortunio del terzino destro non si è rivelato grave: solo una contusione.



De Silvestri sarà quindi regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri per la partita contro il Parma: una buona notizia per il tecnico che dovrà già a fare dello squalificato Ola Aina (che dovrà scontare l'ultimo dei tre turni di squalifica dopo l'espulsione con il Bologna).