Il futuro di Andrea Belotti al Torino è ancora in bilico: il contratto dell'attaccante scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono novità sul fronte rinnovo. Il Gallo ha infatti rinviato ogni decisione a campionato concluso ma l'infortunio patito contro la Roma, che lo terrà ai box fino a febbraio, potrebbe incidere sul suo futuro.



Fino a questo momento non è stata una stagione fortunata per Belotti, che ha già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici: se non riuscirà a ritrovare al più presto la migliore condizioni e tornare a giocare ai suoi soliti livelli, potrebbero non arrivargli quelle offerte che spera di avere.