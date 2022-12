Fra i giocatori del Torino in scadenza di contratto a fine campionato c'è anche Koffi Djidji. Il difensore francese è al centro del progetto granata ma il suo rinnovo è tutt'altro che scontato.



A complicare i piani nella trattativa per il rinnovo del contratto è l'interesse mostrato dall'Inter per il difensore: il club nerazzurro è infatti solleticato dall'idea di poter prendere a fine anno il difensore a parametro zero e questo sta complicando i piani del Torino.