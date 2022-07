Cesare Casadei per alcuni momenti è stato molto vicino al Torino: se il trasferimento di Gleison Bremer con l'Inter fosse andato in porto, il centrocampista nerazzurro si sarebbe già trasferito in granata. Il dt Davide Vagnati ha provato a tenere aperta la trattativa con l'Inter ma le richieste dei nerazzurri restano alte e le possibilità che Casadei possa trasferirsi al Torino sono sempre di meno.



Il Torino vorrebbe il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto ma resta una grande distanza sulla valutazione del giocatore fatta dalle due società.