Uno degli obiettivi principali di Moreno Longo in questo finale di stagione è quello di recuperare Simone Verdi: l'ex Napoli finora ha deluso, riuscendo solamente in rare occasioni a mostrare il proprio talento. Il giocatore però ha la fiducia di allenatore, compagni e società e in questa ultima parte di stagione può diventare una risorsa importante per il Torino.



Contro il Milan era assente a causa della febbre, ma contro il Parma Verdi sarà nuovamente in campo.