Sono passati ormai undici anni dall'ultima volta in cui il Torino è uscito con i tre punti in tasca dal San Paolo: era il campionato 2008/2009, la squadra granata, allenata da Giancarlo Camolese vinse per 2-1 in rimonta con i gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina. Di Inacio Pia la rete del del Napoli.



Le ultime due sfide al San Paolo tra Napoli e Torino sono sempre finite in parità: 0-0 lo scorso anno, 2-2 nella stagione precedente. ​In totale, in serie A, su 66 partite giocare al San Paolo la formazione granata ne ha vinte solamente 9, 30 i pareggi e 27 sono state invece le vittorie degli azzurri.