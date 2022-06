Oggi, giovedì 30 giugno 2022, è l'ultimo giorno da calciatore del Torino di Andrea Belotti: dopo sette anni l'attaccante da domani non sarà più sotto contratto con la società granata.



Riguardo alla squadra in cui giocherà nella prossima stagione non c'è ancora molta chiarezza: il Monaco è la destinazione più probabile ma il Gallo finora non ha ancora firmato con nessuna squadra. Da domani sarà però svincolato e senza squadra.