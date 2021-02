Nel mercato di gennaio, il Torino ha ceduto Soualiho Meité in prestito con diritto di riscatto al Milan. Il centrocampista francese non rientra più nei piani della società granata, dopo due anni e mezzo con poche prestazioni degne di nota, nonostante il potenziale del giocatore.



Le possibilità che la società rossonera a fine stagione eserciti l'opzione del diritto di riscatto del francese per 8,5 milioni di euro sembrano però poche: anche in questa prima parte di esperienza al Milan, infatti, Meité non ha pienamente convinto.