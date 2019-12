Non è un momento sereno per il Torino e per il presidente Urbano Cairo, al centro di una contestazione che sta durando da ormai diverse settimane e proseguirà anche sabato, in occasione della partita contro la Spal. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vendita dei biglietti ai tifosi dell'Inter (in accordo con la Questura) in Curva Primavera: settore nel quale si sono poi verificati degli scontri tra ultras granata e nerazzurri.



Per protesta, contro la Questura oltre che contro la società granata, le tifoserie organizzate della Curva Maratona e della Curva Primavera sabato sera non entreranno all'interno dello stadio.