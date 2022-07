Demba Seck è uno de giocatori che durante il ritiro del Torino in Austria ha più convinto: il trequartista senegalese era corteggiato dallo Spezia e da alcune società straniere, ma il dt Davide Vagnati ha rifiutato tutte le offerte.



Seck ha infatti convinto il tecnico Ivan Juric e in questa sessione di mercato non partirà. L'obiettivo dell'ex Spal è quello di riuscire a ritagliarsi più spazio possibile nella squadra granata.