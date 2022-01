"Quella su Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E' stato l'investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli". Parole questa che sono state pronunciate dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.



Tra le squadre che hanno mostrato interesse per il centrocampista uruguaiano c'è anche il Torino, ma la società granata ha deciso di fare un passo indietro e non presenterà una nuova offerta per il giocatore. L'obiettivo numero uno per il centrocampo è ora Samuele Ricci dell'Empoli.