Duvan Zapata torna tra i convocati per la trasferta del Torino sul campo del Lecce ma non scenderà in campo nella formazione titolare. Il colombiano inizierà la partita dalla panchina poi, in caso di necessità, entrerà nella ripresa.



Questo perché durante tutta la settimana ha svolto solamente un lavoro differenziato e ha effettuato con i compagni di squadra solo l'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio.