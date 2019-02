A Napoli il Torino si è dimostrato ancora una volta molto solido in difesa, come evidenziato dal fatto che per la quarta partita consecutiva non ha subito gol. Ma il problema che dovrà cercare di risolvere Walter Mazzarri è quello della scorsa incisività dell'attacco: solo sette i gol in campionato messi a segno finora da Andrea Belotti, tre da Iago Falque e uno di Simone Zaza. Il punto nell'approfondimento video: