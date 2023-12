Vittoria per 3-0 contro l'Atalanta, pareggio per 0-0 a Frosinone e infine vittoria per 1-0 contro l'Empoli: sono i risultati delle ultime tre partite del Torino. Tre gare in cui Vanja Milinkovic-Savic è riuscito a mantenere inviolata la propria porta, stabilendo anche un nuovo record di imbattibilità per lui da quando veste la maglia granata.