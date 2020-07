Con Andrea Belotti e Salvatore Sirigu in panchina, Daniele Baselli e Lorenzo De Silvestri infortunati, a indossare la fascia di capitano ieri sera in Torino-Roma è stato Nicolas Nkoulou. Una scelta che ora sta facendo molto discutere i tifosi granata.



Il difensore camerunese la scorsa estate era stato al centro di un vero e proprio caso, con tanto di autoesclusione per le prime partite di campionato e per il match di ritorno contro il Wolverhampton nei preliminari di Europa League. Il tutto perché stava cercando di forzare la mano alla società nel tentativo di essere ceduto. Anche se successivamente si è scusato, per i tifosi la fascia da capitano è un premio che non meritava.