In estate il Torino aveva a lungo seguito Joao Pedro senza però riuscire a trovare un accordo per il suo ingaggio, è così che l'attaccante italo-brasiliano è poi finito al Fenerbahce.



In Turchia però Joao Pedro sta faticando a imporsi e a gennaio potrebbe cambiare squadre: sulle sue tracce c'è di nuovo il Torino che è potrebbe riportarlo in Italia ma solamente nel caso in cui la società turca aprisse a una cessione in prestito.