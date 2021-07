Sofyan Amrabat è uno dei calciatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione in vista della prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina piace a Ivan Juric che lo aveva già allenato ai tempi del Verona e lo accoglierebbe volentieri anche adesso sotto la Mole.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di portare al Torino il mediano marocchini: l'idea per convincere la Fiorentina a cedere Amrabat è quella di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.