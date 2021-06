Ilha quest'oggi annunciato il rinnovo del contratto diper un'altra stagione, fino al 30 giugno del 2022. La notizia è stata commentata su Instagram dallo stesso terzino argentino che ha manifestato tutta la sua gioia per il prolungamento."Ancora un anno con questa maglia, grato a Dio per la sua compagnia e il suo amore. E anche grato a tutte le persone per il loro sostegno e amore... Forza Toro sempre..." ha scritto Ansaldi su Instagram.