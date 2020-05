Ola Aina in questi due anni al Torino ha spesso avuto un rendimento altalenante, passando da buone e convincenti prestazioni a gare caratterizzate da diversi errori e prestazioni sottotono. La sua permanenza in granata non è sicura: l'esterno nigeriano, per poter restare anche nella prossima stagione, dovrà riuscire a convincere il direttore tecnico Davide Vagnati nei prossimi mesi.



La permanenza o la cessione di Aina dipenderà quindi dalle prestazioni del terzino quando il campionato riprenderà.