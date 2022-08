Il Torino e Lukic provano a riavvicinarsi dopo la rottura di qualche giorno fa. Nei giorni scorsi il capitano aveva respinto una proposta di rinnovo manifestando la sua intenzione di andare via, così non è stato neanche convocato da Juric per la prima di campionato. Ma ora secondo Sky il giocatore ha fatto retromarcia scusandosi con i compagni e con l’allenatore.