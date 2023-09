Il Torino ha diffuso una nota ufficiale in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito per infortunio durante l'ultima partita contro la Lazio: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".